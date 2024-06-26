Экс-министр обороны Словакии отреагировал на расследование против себя за передачу Украине МиГ-29

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь прокомментировал обращение нынешних властей страны в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

Об этом Надь заявил в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам экс-главы словацкого Минобороны, эти действия показывают, что премьер Словакии Роберт Фицо "пытается поднять российский флаг в ЕС".

Надь отметил, что это дело является уникальным в Европе, поскольку словацкий премьер собирается наказать своих политических оппонентов за поддержку Украины.

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"Международное сообщество обязательно должно показать Фицо, что его политическая борьба должна иметь определенные ограничения... Я думаю, что ЕС и НАТО должны отреагировать на это", – сказал Надь.

В противном случае "я буду, пожалуй, единственным, кого будет судить государственная власть за помощь Украине в борьбе с российской агрессией", добавил экс-министр.

Он добавил, что военная помощь Словакии была отправлена в соответствии с национальным и международным правом, а жалобы на нее уже были отклонены в прошлом году полицией и прокуратурой.

"Нет никаких новых доказательств... Разница заключается в том, что полиция и прокуратура сейчас находятся в руках Роберта Фицо", – сказал Надь.

На прошлой неделе стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

Как заявил государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер, передача Украине словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизни ее граждан, а потому "Надь предал Словакию".

Напомним, в марте 2023 года тогдашнее словацкое правительство Эдуарда Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны "Куб". Передача официально завершилась в апреле.

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