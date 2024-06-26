Кишинів вимагає від Придністров’я звільнити затриманого російського журналіста

Влада Молдови зажадала в невизнаного Придністров’я пояснити обставини затримання напередодні журналіста російського незалежного видання SOTAvision Тимофія Ілюшина та звільнити його.

Про це порталу NewsMaker сказали в Бюро реінтеграції Молдови, повідомляє "Європейська правда".

Молдовське відомство заявило, що через канал зв'язку запросило в Придністров’я роз'яснення щодо інциденту із затриманням російського журналіста і зажадало його безумовного звільнення.

"Відповідні національні установи також поінформовані про цей випадок порушення прав людини в придністровському регіоні Молдови", – додали в Бюро реінтеграції.

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Напередодні стало відомо, що придністровські "спецслужби" затримала журналіста російського незалежного видання SOTAvision Тимофія Ілюшина, який хотів підготувати матеріал.

У заяві видання йдеться про те, що журналіст встиг зв'язатися з редакцією і попередити про арешт, який йому загрожує.

Молдовська правозахисна асоціація Promo-LEX попросила молдовську владу втрутитися в ситуацію та звільнити Ілюшина, надіславши відкритого листа Бюро реінтеграції Молдови, міжнародним організаціям і представникам дипломатичних місій.

Минулого року Придністров'я заявило, що затримало двох українців, які нібито за вказівкою Служби безпеки України готували теракт.