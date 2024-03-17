У Кишиневі затримали чоловіка, який кинув пляшки з запальною сумішшю до посольства РФ

У Кишиневі 17 березня затримали 54-річного чоловіка, який кинув дві ємності із запальною сумішшю на територію посольства Росії, де сьогодні відкрили виборчу дільницю для охочих проголосувати на президентських "виборах".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Згідно з повідомленням поліції, у момент затримання чоловік встиг перекинути через паркан російського посольства дві ємності із запальною сумішшю. Чоловіка затримали і встановили його особу.

З'ясувалося, що затриманий є громадянином Молдови. Сам він стверджує, що також є громадянином Росії. Наразі молдовські правоохоронці перевіряють його слова.

На допиті чоловік мотивував свої дії тим, що незадоволений діями російської влади.

У посольстві РФ дії чоловіка засудили, наголосивши, що голосування триває. "Очікуємо справедливого і суворого покарання "вогнеметальника". Незважаючи на жодні провокації, голосування на дільниці триває в штатному режимі. Відзначаємо високу активність і велику кількість охочих узяти участь", – ідеться в повідомленні дипмісії.

Нагадаємо, глава МЗС Молдови Міхай Попшой в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що Кишинів дасть відповідь на проведення у невизнаному Придністров'ї "виборів" президента РФ.

Молдовське МЗС дозволило відкрити дільницю для голосування на "виборах" президента Росії тільки на території посольства РФ у Кишиневі.

У Росії так звані президентські вибори мали відбутись 17 березня, але цього року вперше запровадили триденне голосування (15-17 березня), а на окупованих РФ територіях його взагалі почали проводити достроково.

Російські "вибори" не є реальними виборами в демократичному розумінні, позаяк там немає реальної конкуренції, й очікується, що за рахунок адміністративного ресурсу та репресивної машини чинний президент Владімір Путін забезпечить собі необхідний результат.

Дивіться повне інтерв’ю з главою МЗС Молдови на Youtube-каналі "Європейської правди".