Кишинев требует от Приднестровья освободить задержанного российского журналиста

Власти Молдовы потребовали у непризнанного Приднестровья объяснить обстоятельства задержания накануне журналиста российского независимого издания SOTAvision Тимофея Илюшина и освободить его.

Об этом порталу NewsMaker сказали в Бюро реинтеграции Молдовы, сообщает "Европейская правда".

Молдавское ведомство заявило, что через канал связи запросило в Приднестровье разъяснения по инциденту с задержанием российского журналиста и потребовало его безусловного освобождения.

"Соответствующие национальные учреждения также проинформированы об этом случае нарушения прав человека в приднестровском регионе Молдовы", – добавили в Бюро реинтеграции.

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Накануне стало известно, что приднестровские "спецслужбы" задержали журналиста российского независимого издания SOTAvision Тимофея Илюшина, который хотел подготовить материал.

В заявлении издания говорится о том, что журналист успел связаться с редакцией и предупредить об аресте, который ему грозит.

Молдавская правозащитная ассоциация Promo-LEX попросила молдавские власти вмешаться в ситуацию и освободить Илюшина, направив открытое письмо Бюро реинтеграции Молдовы, международным организациям и представителям дипломатических миссий.

В прошлом году Приднестровье заявило, что задержало двух украинцев, которые якобы по указанию Службы безопасности Украины готовили теракт.