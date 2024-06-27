ЗМІ: Польща і країни Балтії закликали ЄС створити лінії оборони на кордоні з РФ та Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали в середу Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

Про це йдеться у листі лідерів чотирьох країн, який наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Автори листа зазначають, що лінія оборони необхідна, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку РФ.

У листі, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі в четвер, лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією і Білоруссю, заявили, що проєкт, спрямований на захист ЄС, також потребуватиме фінансової підтримки всіх його членів.

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"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю дозволить задовольнити гостру і нагальну потребу в захисті ЄС від військових і гібридних загроз", – йдеться в листі.

Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.

"Масштаб і вартість цього спільного проєкту вимагають цілеспрямованих дій з боку ЄС для його політичної та фінансової підтримки", – йдеться в листі.

Деякі дипломати ЄС оцінюють вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією і Білоруссю приблизно в 2,5 мільярда євро.

"Необхідно вжити надзвичайних заходів, оскільки зовнішній кордон ЄС має бути захищений військовими і цивільними засобами", – підкреслюється в листі лідерів чотирьох країн.

Також зазначено, що планування і будівництво оборонної лінії на східному кордоні ЄС має здійснюватися в координації з НАТО і його військовими вимогами.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.