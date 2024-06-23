Глава МЗС Польщі натякнув на можливість повного закриття кордону з Білоруссю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю TVN24.

Главу МЗС запитали, чи може Варшава щось вимагати від Мінська після смерті її прикордонника, якого поранив ножем мігрант біля кордону з Білоруссю.

"У нас все ще функціонують прикордонні переходи. Наразі ми вивчаємо, якими будуть наслідки для нашої економіки", – сказав Сікорський.

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Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що, наприклад, "фіни закрили прикордонні переходи з РФ, і це нишпорення закінчилося".

Він назвав події на східному кордоні Польщі повністю контрольованою операцією російських та білоруських спецслужб.

"І що особливо жахливо, ці люди отримують інструкції від офіцерів білоруської держави, як бити ножем польського солдата, польського прикордонника навіть тоді, коли наші хлопці одягнені в жилетах. Це абсолютно неприйнятно", – вказав Сікорський.

Глава МЗС додав, що "ми ухвалимо рішення після того, як проаналізуємо їхні наслідки, щоб Лукашенко відчув їхні наслідки, а не ми".

Раніше у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

Нагадаємо, 28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.

Після цього прем’єр Польщі Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони.

У четвер, 6 червня, стало відомо, що президент Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради національної безпеки через події останніх місяців на кордоні з Білоруссю, де збільшився міграційний тиск і кількість випадків атак на прикордонників.

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