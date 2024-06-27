Прем'єрка Італії назвала Євросоюз "бюрократичним гігантом"

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні Прем'єр-міністр розкритикувала Європейський Союз як "бюрократичного гіганта", який нав'язує безліч неспроможних правил.

Заяву Мелоні наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Італійська прем’єрка закликала Європейську комісію розглянути можливість зробити скорочення бюрократії своїм суворим обов'язком.

Вона сказала, що це допоможе розчистити адміністративні "джунглі" і стане сигналом до змін.

Реклама:

Мелоні заявила, що бюрократія в ЄС карає, зокрема, підприємців, і закликала перетворити "бюрократичного гіганта" на політичного, сильного своєю 1000-річною цивілізацією, який усвідомлює свою незрівнянну досконалість у багатьох сферах і допомагає своїм виробничим системам утверджуватися в глобальній конкуренції.

За її словами, ЄС повинен озброїтися інструментами для заохочення приватних інвестицій, орієнтованих на більш підприємницькі ринки.

Вона також розкритикувала ЄС за надмірну заангажованість у прийнятті ідеологічних рішень, що, за її словами, підриває довіру громадян до інституцій.

"Складається враження, що це союз, який занадто втручається в аспекти повсякденного життя", – зазначила Мелоні.

Також Мелоні критикувала підхід до призначення на топпосади в ЄС.

Мелоні, чия група "Європейських консерваторів і реформістів" показала один з найкращих результатів на виборах до Європарламенту, виявила своє невдоволення тим, що її силу фактично виключили з угоди про розподіл найвищих посад в ЄС.

Детальніше про те, як формуватиметься новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".