Премьер-министр Италии Джорджия Мелони Премьер-министр раскритиковала Европейский Союз как "бюрократического гиганта", который навязывает множество несостоятельных правил.

Заявление Мелони приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Итальянский премьер призвала Европейскую комиссию рассмотреть возможность сделать сокращение бюрократии своей строгой обязанностью.

Она сказала, что это поможет расчистить административные "джунгли" и станет сигналом к изменениям.

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Мелони заявила, что бюрократия в ЕС наказывает, в частности, предпринимателей, и призвала превратить "бюрократического гиганта" в политического, сильного своей 1000-летней цивилизацией, который осознает свое несравненное совершенство во многих сферах и помогает своим производственным системам утверждаться в глобальной конкуренции.

По ее словам, ЕС должен вооружиться инструментами для поощрения частных инвестиций, ориентированных на более предпринимательские рынки.

Она также раскритиковала ЕС за чрезмерную заангажированность в принятии идеологических решений, что, по ее словам, подрывает доверие граждан к институтам.

"Создается впечатление, что это союз, который слишком вмешивается в аспекты повседневной жизни", – отметила Мелони.

Также Мелони критиковала подход к назначению на топ-должности в ЕС.

Мелони, чья группа "Европейских консерваторов и реформистов" показала один из лучших результатов на выборах в Европарламент, так проявила свое недовольство тем, что ее силу фактически исключили из соглашения о распределении высших должностей в ЕС.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".