Прем’єрка Італії розкритикувала підхід до призначення на топпосади в ЄС

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила із критикою підходу до призначення на топпосади в ЄС.

Про це вона заявила під час виступу в Палаті депутатів Італії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Мелоні, чия група "Європейських консерваторів і реформістів" показала один з найкращих результатів на виборах до Європарламенту, виявила своє невдоволення тим, що її силу фактично виключили з угоди про розподіл найвищих посад в ЄС.

"Я не здивована, що певний підхід з'явився до, під час і після виборчої кампанії, але жоден справжній демократ, який вірить у народний суверенітет, не може в душі вважати прийнятним те, що в Європі була спроба домовитися про вищі посади ще до того, як виборці пішли на виборчі дільниці", – зазначила італійська прем’єрка.

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За її словами, інституції ЄС "були задумані в нейтральній логіці", а керівні посади розподілялися з урахуванням основних груп.

"Сьогодні логіка консенсусу витісняється логікою "conventio ad excludendum" (латинський вираз, що означає явну, але негласну угоду між кількома політичними, економічними або соціальними групами, метою якої є виключення третьої сторони з певних форм альянсу. – Ред.), яку я оскаржую від імені італійського уряду і не маю наміру розділяти", – додала Мелоні.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії.

Угода також передбачає призначення ліберальної прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас на посаду голови європейської дипломатії.

Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта буде обраний президентом Європейської ради на початковий період у два з половиною роки.

Крім того, за даними ЗМІ, Італії запропонують можливість обійняти посаду віцепрезидента в наступному складі Європейської комісії.

Детальніше про те, як формуватиметься новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".