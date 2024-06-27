У США поділились очікуваннями від призначення Рютте генсеком НАТО

У США привітали рішення про призначення очільника уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, чинний президент США Джо Байден разом з Рютте співпрацюють з різних питань, "включаючи нашу спільну рішучу підтримку України, захист передових технологій і зміцнення трансатлантичного альянсу".

"Президент Байден твердо переконаний, що Марк Рютте буде чудовим генеральним секретарем. І він вдячний за його готовність служити на цій посаді", – зазначив Кірбі.

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Також у Білому домі подякували чинному генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, який очолює Альянс вже 10 років – "в найбільш відповідальний період для європейської безпеки з часів Другої світової війни".

Нагадаємо, 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.

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