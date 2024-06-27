В США поделились ожиданиями от назначения Рютте генсеком НАТО

В США приветствовали решение о назначении главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, действующий президент США Джо Байден вместе с Рютте сотрудничают по различным вопросам, "включая нашу общую решительную поддержку Украины, защиту передовых технологий и укрепление трансатлантического альянса".

"Президент Байден твердо убежден, что Марк Рютте будет замечательным генеральным секретарем. И он благодарен за его готовность служить на этой должности", – отметил Кирби.

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Также в Белом доме поблагодарили действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который возглавляет Альянс уже 10 лет – "в наиболее ответственный период для европейской безопасности со времен Второй мировой войны".

Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.

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