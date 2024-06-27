Президент Словаччини вперше зустрінеться із Зеленським у Брюсселі

Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що проведе у четвер свою першу двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Брюсселі під час cаміту лідерів ЄС 27-28 червня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Pravda.sk.

За його словами, в четвер у нього буде перша двостороння зустріч з президентом України, "який буде тут", у Брюсселі.

"Ми запланували, хоча я поки не знаю, чи вона відбудеться, ще одну особисту двосторонню зустріч між нами також у Вашингтоні на саміті НАТО в липні. Це будуть дві зустрічі, які передуватимуть моєму офіційному візиту до України", – зазначив Пеллегріні.

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Він зауважив, що з нетерпінням чекає на цю зустріч, тому що хоче розповісти колезі "про все, що, можливо, менше афішують у Словаччині, але робиться й вирішується у зв'язку з підтримкою України".

"Так, у Словаччині іноді виникає такий парадокс, що, можливо, риторика чи політична тактика – це одне, але я завжди кажу нашим союзникам, що вони повинні судити про Словаччину на основі реальності, а не газетної статті чи заголовка, або якогось одного сильного речення", – пояснив Пеллегріні.

Напередодні новий президент Словаччини заявив, що його країна бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.

Слід зазначити, що уряд Роберта Фіцо після приходу до влади заявив, що Словаччина не надаватиме військової підтримки Україні і виступає за мирне вирішення конфлікту. При цьому уряд Роберта Фіцо не припинив комерційних поставок зброї Києву і офіційно підтримує відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, Роберт Фіцо називав дуже успішний збір словаками коштів на боєприпаси для України символічним жестом і образив його заявою про "пердіння".

25 червня стало відомо, що до України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.