Україна отримала перші боєприпаси в рамках чеської ініціативи

До України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.

Як пише "Європейська правда", про це в X (Twitter) написав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За його словами, снаряди прибули до України "деякий час тому".

"Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить", – написав Фіала. Він не уточнив, про який обсяг та калібр снарядів іде мова.

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The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.



We are doing what it takes. – Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024

У середині червня глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявляв, що снаряди, придбані з-за меж Європейського Союзу в межах започаткованої Чехією ініціативи, "цими днями" прибувають до України.

Як повідомлялося, в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.

Повідомляли, що "чеська ініціатива" здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про неї читайте в статті "Європейської правди".