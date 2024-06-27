Тисячі лікарів страйкують у Британії за тиждень до парламентських виборів

Тисячі лікарів в Англії проводять свій 11-й страйк у рамках тривалої суперечки з урядом Великої Британії щодо оплати та умов праці за кілька днів до парламентських виборів у Великій Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Британська медична асоціація, профспілка лікарів, заявляє, що їхня зарплата впала на чверть за останні 15 років, і закликає підвищити її на 35%.

AP

За даними профспілки, нові кваліфіковані лікарі заробляють близько 15 фунтів (19 доларів) на годину, при цьому мінімальна заробітна плата у Британії становить трохи більше 10 фунтів на годину.

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Уряд консерваторів заявляє, що минулого року підвищив зарплату лікарям від 8,1% до 10,3% та назвав це щедрим кроком.

Водночас він стверджує, що влада не може робити пропозицію про підвищення заробітної плати під час передвиборчого періоду, але профспілка відмовилася припинити страйки.

Профспілка медиків заявила, що готова до переговорів, і вона вже провела дискусії з опозиційною Лейбористською партією, яка має значну перевагу в опитуваннях.

Страйк розпочався у четвер та завершиться у вівторок, всього за два дні до виборів у парламент.

Раніше повідомляли, що у Британії рівень задоволення державною Національною службою охорони здоров’я (NHS) впав до рекордно низького.

Водночас опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.

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