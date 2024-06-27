Тысячи врачей бастуют в Британии за неделю до парламентских выборов

Тысячи врачей в Англии проводят свою 11-ю забастовку в рамках длительного спора с правительством Великобритании по оплате и условиям труда за несколько дней до парламентских выборов в Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Британская медицинская ассоциация, профсоюз врачей, заявляет, что их зарплата упала на четверть за последние 15 лет, и призывает повысить ее на 35%.

AP

По данным профсоюза, новые квалифицированные врачи зарабатывают около 15 фунтов (19 долларов) в час, при этом минимальная заработная плата в Британии составляет чуть более 10 фунтов в час.

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Правительство консерваторов заявляет, что в прошлом году повысило зарплату врачам от 8,1% до 10,3% и назвало это щедрым шагом.

В то же время оно утверждает, что власть не может делать предложение о повышении заработной платы во время предвыборного периода, но профсоюз отказался прекратить забастовки.

Профсоюз медиков заявил, что готов к переговорам, и он уже провел дискуссии с оппозиционной Лейбористской партией, которая имеет значительное преимущество в опросах.

Забастовка началась в четверг и завершится во вторник, всего за два дня до выборов в парламент.

Ранее сообщалось, что в Британии уровень удовлетворения государственной Национальной службой здравоохранения (NHS) упал до рекордно низкого.

В то же время опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют выборы 4 июля.

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