Рекордно мало британців задоволені своєю службою охорони здоров'я

У Британії рівень задоволення державною Національною службою охорони здоров’я (NHS) впав до рекордно низького – це стане викликом для уряду напередодні парламентських виборів, які мають пройти цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Опитування British Social Attitudes показало, що тільки 24% респондентів були задоволені послугою у 2023 році.

Це на п’ять відсоткових пунктів менше, ніж минулоріч, і є найнижчим рівнем з моменту, коли опитування проводили вперше в 1983 році.

Рівень задоволення службою охорони здоров’я в країні падає протягом останніх років. Особливо падіння прискорила пандемія коронавірусу.

З 2020 року рівень задоволеності впав на 29 відсоткових пунктів. Одними з головних проблем, на які нарікають британці, є довге очікування на процедури та нестача персоналу.

Охорона здоров’я незмінно є однією з трьох головних проблем для британських виборців, і прем’єр-міністр Ріші Сунак, чия Консервативна партія відстає від Лейбористської партії в опитуваннях громадської думки, пообіцяв скоротити час очікування на лікування.

Але регулярні страйки через оплату праці медсестер, а також молодших і старших лікарів завадили його зусиллям покращити ситуацію.

За останні 70 років Британія витрачає все більше і більше на охорону здоров'я. За даними Інституту фіскальних досліджень, у 2022-2023 роках 8,4% ВВП Великої Британії витрачали на охорону здоров’я, порівняно з 2,8% у 1955-1956 роках.

Раніше ЗМІ повідомляли, що деякі міністри Великої Британії ведуть приватні дискусії про можливість замінити прем'єра країни Ріші Сунака до парламентських виборів, які відбудуться пізніше цього року.

Перед цим Сунак виключив проведення парламентських виборів 2 травня, заявивши, що натомість вони відбудуться пізніше цього року.