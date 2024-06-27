Двосторонню безпекову угоду України й Словенії можуть підписати у липні

Двосторонню безпекову угоду України і Словенії можуть підписати у липні.

Як повідомляє RTVSLO, пише "Європейська правда", про це сказав прем’єр Словенії Роберт Голоб, розповідаючи про зустріч з президентом України та перемовини щодо безпекової угоди.

Роберт Голоб зазначив, що Словенія "не може запропонувати того, що можуть більші країни, але може допомогти шукати шлях до миру".

За його словами, більша частина його із Зеленським зустрічі у Брюсселі стосувалася результатів Глобального саміту миру та переговорів про двосторонню безпекову угоду.

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Прем’єр Словенії розповів, що на цьому етапі перемовини зосереджені переважно на тому, що українська сторона хоче більш конкретних зобов’язань з боку Словенії, зокрема у частині щодо фінансової допомоги на відбудову.

Роберт Голоб розповів, що зараз Словенія очікує офіційних пропозицій від Києва щодо доповнення проєкту угоди.

За його очікуваннями, найбільш імовірно підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною і Словенією відбудеться наступного місяця – у липні, і він знову зустрінеться із Зеленським до кінця липня.

Прем’єр не став розкривати деталей, про які можливі фінансові гарантії з боку Словенії та іншу підтримку він говорив на зустрічі із Зеленським.

Одночасно від відкинув твердження, що з підготовкою угоди є проблеми.

Нагадаємо, на початку тижня президентка Словенії Наташа Пірц Мусар оголосила, що відвідає Київ у четвер – тобто 27 червня, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною. Проте після того в офісі прем’єра заявили, що робота над угодою ще не завершена.

Як відомо, Зеленський 27 червня поїхав до Брюсселя, тож візит президентки Словенії перенесли – на п'ятницю 28 червня. Пірц Мусар у четвер заявила, що вже "на шляху до Києва".

Нагадаємо, 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод – з Євросоюзом, Естонією та Литвою.