Президентка Словенії у четвер відвідає Україну для підписання безпекової угоди

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар оголосила, що відвідає Київ у четвер, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю суспільному мовнику TV Slovenija, повідомляє STA.

Вона зазначила, що Україні необхідно допомагати, адже Київ "фактично захищає всю структуру міжнародного права".

"Йдеться про те, щоб взяти на себе зобов'язання... продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", – сказала Пірц Мусар.

Реклама:

Лідерка Словенії відвідає Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського.

У травні повідомляли, що Зеленський і прем'єр Словенії домовились про підписання безпекової угоди.

Про двосторонній безпековий документ Зеленський на початку року вже говорив зі словенською президенткою Наташею Пірц Мусар.

Нещодавно Любляна вирішила виділити Україні до 5 млн євро для подальшої гуманітарної допомоги, допомоги в цілях розвитку та реконструкції.

Крім того, вона направила в Україну кілька бронетранспортерів, бойових машин та іншого озброєння, а також приєдналася до ініціативи Чехії щодо спільної закупівлі артилерійських боєприпасів.