Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Словенией могут подписать в июле.

Как сообщает RTVSLO, пишет "Европейская правда", об этом сказал премьер Словении Роберт Голоб, рассказывая о встрече с президентом Украины и переговоры о соглашении.

Роберт Голоб отметил, что Словения "не может предложить того, что могут большие страны, но может помочь найти путь к миру".

По его словам, большая часть его с Зеленским встречи в Брюсселе касалась результатов Глобального саммита мира и переговоров о двустороннем соглашении по безопасности.

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Премьер Словении рассказал, что на этом этапе переговоры сосредоточены преимущественно на том, что украинская сторона хочет более конкретных обязательств со стороны Словении, в частности в части финансовой помощи на восстановление страны.

Роберт Голоб рассказал, что сейчас Словения ожидает официальных предложений от Киева по дополнению проекта соглашения.

По его ожиданиям, наиболее вероятно подписание двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Словенией состоится в следующем месяце – в июле, и он снова встретится с Зеленским до конца июля.

Премьер не стал раскрывать деталей, о каких возможных финансовых гарантиях со стороны Словении и другой поддержке он говорил на встрече с Зеленским.

Одновременно от отверг утверждение, что с подготовкой соглашения есть проблемы.

Напомним, в начале недели президент Словении Наташа Пирц Мусар объявила, что посетит Киев в четверг – то есть 27 июня, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Однако после этого в офисе премьера заявили, что работа над соглашением еще не завершена.

Как известно, Зеленский 27 июня поехал в Брюссель, поэтому визит президента Словении перенесли – на пятницу 28 июня. Пирц Мусар в четверг заявила, что уже "в пути в Киев".

Напомним, 27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений по безопасности – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой.