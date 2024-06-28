Рютте оцінив своє 14-річне перебування на посаді прем’єра на 6 з 10

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який восени стане новим генсеком НАТО, у четвер поставив своєму 14-річному перебуванню на посаді очільника уряду посередню оцінку.

Про це він сказав в інтерв’ю NOS, повідомляє "Європейська правда".

Серед своїх помилок на посаді прем’єра Рютте назвав видобуток газу в північній провінції Гронінген, що спричинив землетрус, скандал з виплатою допомоги по догляду за дитиною, коли одержувачів допомоги помилково звинуватили в шахрайстві, і загострення житлової кризи в Нідерландах.

"6, можливо, 6,5…Отже, задовільна (оцінка), але не дуже щедра", – сказав він.

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Рютте залишає голландську політику, щоб стати генеральним секретарем НАТО.

За його словами, президент США Джо Байден попросив його взяти участь у перегонах за посаду глави військового альянсу на початку 2023 року після того, як Рютте відвідав Білий дім.

"Тоді мені довелося відмовитись, бо я щойно сформував новий кабінет міністрів", – розповів Рютте.

Втім, розпад його коаліційного уряду в липні 2023 року через суперечку щодо міграційної політики змусив Рютте "знову замислитись", як він сказав.

Попри визнані ним самим недоліки, Рютте говорив про свої лідерські якості, готуючись очолити НАТО.

"Я показав, що здатен об'єднати людей і зробити так, щоб вони не сперечались цілими днями. А для такої роботи, як ця, потрібно також мати не надто велике его", – зазначив Рютте.

Нагадаємо, 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.

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