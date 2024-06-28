Рютте оценил свое 14-летнее пребывание на посту премьера на 6 из 10

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который осенью станет новым генсеком НАТО, в четверг поставил своему 14-летнему пребыванию на посту главы правительства посредственную оценку.

Об этом он сказал в интервью NOS, сообщает "Европейская правда".

Среди своих ошибок на посту премьера Рютте назвал добычу газа в северной провинции Гронинген, повлекшую землетрясение, скандал с выплатой пособия по уходу за ребенком, когда получателей помощи ошибочно обвинили в мошенничестве, и обострение жилищного кризиса в Нидерландах.

"6, возможно, 6,5... Итак, удовлетворительная (оценка), но не очень щедрая", – сказал он.

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Рютте покидает нидерландскую политику, чтобы стать генеральным секретарем НАТО.

По его словам, президент США Джо Байден попросил его принять участие в гонке за пост главы военного альянса в начале 2023 года после того, как Рютте посетил Белый дом.

"Тогда мне пришлось отказаться, потому что я только что сформировал новый кабинет министров", – рассказал Рютте.

Впрочем, распад его коалиционного правительства в июле 2023 года из-за спора по миграционной политике заставил Рютте "снова задуматься", как он сказал.

Несмотря на признанные им самим недостатки, Рютте говорил и о своих лидерских качествах, готовясь к позиции в НАТО.

"Я показал, что способен объединить людей и сделать так, чтобы они не спорили целыми днями. А для такой работы, как эта, нужно также иметь не слишком большое эго", – отметил Рютте.

Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.

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