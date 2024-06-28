ЗМІ: Орбан хоче запросити Трампа на саміт ЄС під час головування Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне, аби Дональд Трамп узяв участь у саміті Європейської політичної спільноти та неформальній зустрічі лідерів ЄС у Будапешті 7-8 листопада, під час угорського головування в Раді Євросоюзу.

Про це з посиланням на "численні джерела" в уряді Угорщини повідомив незалежний проєкт журналістських розслідувань VSquare, пише "Європейська правда".

Імовірно, Орбан передав запрошення Трампу взяти участь у заходах у Будапешті під час зустрічі в березні.

Водночас співрозмовники VSquare припускають, що експрезидент США навряд чи приїде особисто в Угорщину, натомість обмежиться записаним зверненням або виступом онлайн. Він уже чинив так під час проведення в Будапешті міжнародного з’їзду консерваторів CPAC.

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Дипломат неназваної країни ЄС звернув увагу, що 7-8 листопада вже будуть відомі попередні результати президентських виборів у США, і Трамп може бути як переможцем, так і переможеним, а адміністрація Джо Байдена в будь-якому разі залишатиметься при владі до січня 2025-го.

Тому навіть онлайн-участь Трампа в неформальній зустрічі лідерів ЄС "була б безпрецедентною і вкрай деструктивною, кинула б виклик усталеним дипломатичним нормам і створила б напруженість як всередині ЄС, так і у відносинах з адміністрацією Байдена", пише VSquare.

Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася", а повернення Трампа "принесе мир".

Трамп у відповідь хвалив Орбана.