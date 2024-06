Угорщина обрала гасло для головування в ЄС: "Повернімо Європі велич"

Своїм гаслом під час головування в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2024 року Угорщина обрала фразу "Повернімо Європі велич" (Make Europe Great Again) за аналогією з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Про це на брифінгу 18 червня оголосив міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Бока розповів, що Угорщина головуватиме в Раді ЄС "як чесний брокер" та розглядає цю роль як можливість ініціювати дебати і задати напрямок у питаннях, які вважаються важливими.

Окремо він зазначив, що Будапешт прагне "об'єктивного і надійного" розширення, в якому хоче досягти прогресу з усіма балканськими кандидатами, а також бачить "ентузіазм щодо розширення" у "Східному тріо" України, Молдови та Грузії.

Бренд угорського головування, представлений на брифінгу, інтегрує прапори ЄС і Угорщини та кубик Рубика, відомий угорський винахід.

Гасло "Повернімо Європі велич", як пояснив європейський міністр, демонструє ідею, що ЄС може діяти самостійно. На питання про схожість із гаслом Трампа він відповів, що йдеться про продовження гасла попереднього угорського президентства про "сильну Європу" в 2011 році.

