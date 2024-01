Трамп розхвалив Орбана: Приємно, коли країною керує сильна людина

Колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Слова Трампа на адресу Орбана пролунали під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє "Європейська правда".

Ексглава Білого дому назвав угорського прем’єра "великою людиною" і "великим лідером в Європі".

"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – сказав Трамп.

Trump: Theres a great man in Europe. Viktor Orbán… He’s a very strong man. It’s nice to have a strongman running your country pic.twitter.com/20GDi1nRAa