Трамп розхвалив Орбана: Приємно, коли країною керує сильна людина
Неділя, 21 січня 2024, 11:46
Колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Слова Трампа на адресу Орбана пролунали під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє "Європейська правда".
Ексглава Білого дому назвав угорського прем’єра "великою людиною" і "великим лідером в Європі".
"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – сказав Трамп.
Trump: Theres a great man in Europe. Viktor Orbán… He’s a very strong man. It’s nice to have a strongman running your country pic.twitter.com/20GDi1nRAa— Acyn (@Acyn) January 21, 2024
Нагадаємо, у жовтні Трамп назвав Віктора Орбана лідером Туреччини і додав, що той має "фронт" з Росією. Ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з Росією.
Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і у судових справах проти експрезидента США.
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