Населення Албанії з 2011 року скоротилось на 14%

Минулорічний перепис населення Албанії, опублікований у п’ятницю, 28 червня, засвідчив падіння чисельності людей, які живуть у цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал BIRN.

За даними перепису, населення Албанії нині становить 2,4 мільйона, тоді як у 2011 році її оцінювали у 2,8 мільйона. Таким чином, загальна кількість населення скоротилася приблизно на 409 тисяч людей, або на 14%.

"Зараз у країні проживають 2 412 113 жителів, які складають 755 950 сімей із середнім розміром 3,2 особи на сім'ю, які мешкають у 1 082 529 звичайних будинках", – заявила на пресконференції голова Інституту статистики (INSTAT) Ельза Дулі.

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Дані INSTAT також показали, що середній вік населення Албанії піднявся на два роки – до 42, кількість молоді скоротилась на 6,4%, а літніх людей – навпаки, зросла на 13,7%.

Перепис населення в Албанії відбувався з вересня по листопад 2023 року – після того, як його кілька разів відкладали через пандемію COVID-19 та землетрус у 2019-му.

Опозиція Албанії не раз критикувала уряд через масову еміграцію населення, яку прем'єр-міністр– Еді Рама неодноразово відкидав, заявляючи, що це нормальна "історична тенденція".

Нагадаємо, нещодавно перепис населення Німеччини зафіксував, що його чисельність становить 82,7 мільйона людей, що на 1,4 мільйона менше, ніж передбачалося раніше.