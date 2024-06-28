Население Албании с 2011 года сократилось на 14% с 2011 года

Прошлогодняя перепись населения Албании, опубликованная в пятницу, 28 июня, показала падение численности людей, живущих в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал BIRN.

По данным переписи, население Албании сейчас составляет 2,4 миллиона, тогда как в 2011 году ее оценивали в 2,8 миллиона. Таким образом, общая численность населения сократилась примерно на 409 тысяч человек, или на 14%.

"Сейчас в стране проживают 2 412 113 жителей, которые составляют 755 950 семей со средним размером 3,2 человека на семью, проживающих в 1 082 529 обычных домах", – заявила на пресс-конференции глава Института статистики (INSTAT) Эльза Дули.

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Данные INSTAT также показали, что средний возраст населения Албании поднялся на два года – до 42, количество молодежи сократилось на 6,4%, а пожилых людей – наоборот, выросло на 13,7%.

Перепись населения в Албании проходила с сентября по ноябрь 2023 года – после того, как ее несколько раз откладывали из-за пандемии COVID-19 и землетрясения в 2019-м.

Оппозиция Албании не раз критиковала правительство из-за массовой эмиграции населения, которую премьер-министр Эди Рама неоднократно отвергал, заявляя, что это нормальная "историческая тенденция".

Напомним, недавно перепись населения Германии зафиксировала, что его численность составляет 82,7 миллиона человек, что на 1,4 миллиона меньше, чем предполагалось ранее.