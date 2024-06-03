Партія президента Сербії перемагає на місцевих виборах

Керівна партія Сербії за попередніми результатами перемогла опозицію у неділю на виборах до міської ради Белграда та інших містах країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PTC.

За альянс на чолі з лояльною до президента Сербії Александра Вучича Сербською прогресивною партією (SNS) найбільше проголосували у Белграді, Ніші та Новому Саді, а також у більшості міст і муніципалітетів.

Згідно з неофіційним підрахунком голосів, проведеним соціологічними компаніями CESID та Ipsos, SNS отримав 52,9% голосів у столиці.

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Сам Вучич вже оголосив про перемогу SNS на місцевих виборах, інформує N1.

"Ми мали більшість у Белграді навіть після грудневих виборів, але ми відчували, що це недостатньо для легітимності, тому що деякі не хотіли створювати коаліцію з нами. Тепер замість 54 мандатів у нас буде 62-63", – сказав він.

Нагадаємо, у сербській столиці Белграді проводились повторні вибори, які були призначені після виявлених порушень під час голосування 17 грудня.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії, які пройшли 17 грудня 2023 грудня, показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.

Європейський парламент 8 лютого ухвалив резолюцію, у якій заявив, що вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах, і закликав до незалежного розслідування порушень.

Після цього 2 березня виконувач обов’язків мера столиці Сербії Александар Шапич оголосив про проведення нових виборів у Белграді.