У Латвії почалося завчасне голосування на виборах до Європарламенту

У Латвії починається завчасне голосування на виборах до Європейського парламенту, основний день якого – наступна субота, 8 червня.

Про це повідомляє Diena, пише "Європейська правда".

Проголосувати завчасно громадяни Латвії можуть у понеділок з 8 ранку до 13 години на визначених дільницях, а також у четвер з 14 до 20 години і у п’ятницю з 13 до 18 години.

Основний день голосування на євровиборах у Латвії – субота 8 червня. У цей день на території країни відкриються 945 виборчих дільниць, і ще 50 – для виборців за кордоном. У Латвії громадяни можуть голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від реєстрації.

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У латвійських бюлетенях буде 16 партійних списків. За місця у Європарламенті позмагаються 272 кандидати, серед яких – 164 чоловіки і 108 жінок. Наймолодшому кандидату 21 рік, найстаршому – 86.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій може перевищити кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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