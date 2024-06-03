В Латвии началось предварительное голосование на выборах в Европарламент

В Латвии начинается предварительное голосование на выборах в Европейский парламент, основной день которого – следующая суббота, 8 июня.

Об этом сообщает Diena, пишет "Европейская правда".

Проголосовать заранее граждане Латвии могут в понедельник с 8 утра до 13 часов на определенных участках, а также в четверг с 14 до 20 часов и в пятницу с 13 до 18 часов.

Основной день голосования на евровыборах в Латвии – суббота 8 июня. В этот день на территории страны откроются 945 избирательных участков, и еще 50 – для избирателей за рубежом. В Латвии граждане могут голосовать на любом участке, независимо от регистрации.

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В латвийских бюллетенях будет 16 партийных списков. За места в Европарламенте поборются 272 кандидата, среди которых – 164 мужчины и 108 женщин. Самому молодому кандидату 21 год, самому старшему – 86.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий может превысить количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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