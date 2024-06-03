У Молдові "замінували" суд, де розглядають справу лідерки Гагаузії
У Молдові поліція Кишинева отримала два повідомлення про ймовірно закладену бомбу в будівлі суду столичного сектора Буюкани, де має відбутися засідання у справі башкана Гагаузії Євгенії Гуцул.
Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на інформацію поліції, пише "Європейська правда".
Як розповіли в поліції, невідомий чоловік повідомив, що в будівлі суду Буюкан закладено бомбу.
З будівлі всіх евакуювали, а територію навколо суду оточили.
Правоохоронці обстежили будівлю, але не виявили жодних підозрілих об'єктів.
Одразу після цього до поліції надійшло друге повідомлення про "замінування" суду Буюкан.
3 червня в суді Буюкан має відбутися засідання у справі Гуцул, яку звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою в неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.
Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.
Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив неконституційною партію "Шор".