У Молдові "замінували" суд, де розглядають справу лідерки Гагаузії

У Молдові поліція Кишинева отримала два повідомлення про ймовірно закладену бомбу в будівлі суду столичного сектора Буюкани, де має відбутися засідання у справі башкана Гагаузії Євгенії Гуцул.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на інформацію поліції, пише "Європейська правда".

Як розповіли в поліції, невідомий чоловік повідомив, що в будівлі суду Буюкан закладено бомбу.

З будівлі всіх евакуювали, а територію навколо суду оточили.

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Правоохоронці обстежили будівлю, але не виявили жодних підозрілих об'єктів.

Одразу після цього до поліції надійшло друге повідомлення про "замінування" суду Буюкан.

3 червня в суді Буюкан має відбутися засідання у справі Гуцул, яку звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою в неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Конституційний суд Молдови у червні 2023 року оголосив неконституційною партію "Шор".