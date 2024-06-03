В Молдове "заминировали" суд, где рассматривают дело лидера Гагаузии

В Молдове полиция Кишинева получила два сообщения о вероятно заложенной бомбе в здании суда столичного сектора Буюканы, где должно состояться заседание по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на информацию полиции, пишет "Европейская правда".

Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина сообщил, что в здании суда Буюкан заложена бомба.

Из здания всех эвакуировали, а территорию вокруг суда оцепили.

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Правоохранители обследовали здание, но не обнаружили никаких подозрительных объектов.

Сразу после этого в полицию поступило второе сообщение о "заминировании" суда Буюкан.

В понедельник 3 июня в суде Буюкан должно состояться заседание по делу Гуцул, которую обвиняют в том, что она, работая секретарем в неконституционной партии "Шор", с 2019 по 2022 год систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, использовавшиеся для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Конституционный суд Молдовы в июне 2023 года объявил партию "Шор" неконституционной.