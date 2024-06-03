На фронті в Україні захопили в полон громадянина Словаччини, який воював на боці РФ

В зоні бойових дій на території України захопили громадянина Словаччини, який воював на боці окупаційної армії РФ.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Відео з полоненим словаком опублікував український журналіст, режисер і волонтер Олександр Качура.

Чоловік на відео представляється Ярославом Галайчиком і каже, що є громадянином Словацької Республіки.

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На запитання, як він опинився в Україні, чоловік коротко відповідає, що потрапив у полон.

Качура розповів Aktuality, що мав можливість поспілкуватися з полоненим близько пів години. За його словами, словак потрапив у полон біля міста Лиман у Донецькій області.

"Деякі хлопці, з якими він був, загинули і не дійшли до тієї точки, до якої повинні були дійти. Він був медиком, мав евакуювати поранених. Отримавши контузію, він пішов у бік наших позицій, де знайшов порожні окопи. Він сховався там, але в окоп влучив безпілотник, його ще раз струсонуло. Він пішов далі, але замість того, щоб йти до російських позицій, дійшов до наших", – розповів Качура.

Коли саме словак опинився на фронті, наразі невідомо. До цього часу, принаймні з того, що він розповідав українцям, він перебував на окупованій частині Луганської області, де мав допомагати завантажувати вагони.

За словами Качури, чоловік стверджував, що не брав участі у бойових діях, однак він був контрактником. Словак нібито дозволив завербувати себе в інтернаціональний підрозділ разом з індійцями, непальцями та монголами.

За словами українського журналіста, словак не хоче повертатися до Росії, вважаючи за краще відбувати покарання у словацькій в'язниці за участь в іноземній армії.

У Словаччині за несанкціоноване найманство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до восьми років.

"Він був єдиним словаком у своєму підрозділі. Єдиним громадянином Європейського Союзу. І з нього знущалися, що він шпигун. Чесно кажучи, я цього не очікував. Це був перший раз, коли я розмовляв з полоненим словаком", – розповідає Качура.

Журналісти Aktuality знайшли профіль у Facebook, який може належати полоненому словацькому громадянину.

Профіль Ярослава Галайчика в основному містить згадки про індуїзм, а місцем його проживання вказано Катманду, столицю Непалу.

В опублікованому списку його захоплень багато згадок про езотерику та медитацію.

Наразі невідомо, чи зв'язувалися українські силові структури зі словацькою стороною у зв'язку зі справою затриманого чоловіка.

У посольстві Словаччини в Києві поки що нічого не знають про справу затриманого. Журналісти пообіцяли звернутись до МЗС Словаччини.

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