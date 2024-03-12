У Молдову не пустили колишнього "вагнерівця", який хотів потрапити до Придністров'я

У Міжнародному аеропорту Кишинева зупинили громадянина Росії, якого ідентифікували як колишнього найманця групи "Вагнер".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Point.

Згідно зі свідченнями, зробленими під час перевірки безпеки, 36-річний чоловік повідомив, що перебуває з коротким візитом у Молдові та прямує до друга, який проживає в Придністровському регіоні.

Під час подальшого розслідування з'ясувалося, що "друг" чекав біля аеропорту і намагався ввести в оману органи безпеки, приховуючи знайомство з колишнім "вагнерівцем".

Після оцінки ризику та активації чинного протоколу безпеки громадянину РФ відмовили в дозволі на перетин державного кордону з Молдовою.

Його повернули повітряним транспортом у державу, з якої він прибув.

Напередодні Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про виклик російського посла Олега Васнєцова через повідомлення про відкриття несанкціонованих дільниць у Придністров'ї для голосування на так званих виборах президента РФ.

А міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що країна стикається з численними загрозами з боку Росії на шляху до членства в Євросоюзі.