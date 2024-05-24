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Розвідка Британії: Росія кинула на Вовчанськ "африканські ресурси"

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 15:07 — Христина Бондарєва

Британська розвідка заявила, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останнього тижня, згідно з оглядом, Росія розгорнула підрозділи "Африканського корпусу" Міноборони РФ разом з регулярними російськими військами та підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ.

"Африканський корпус" Міноборони РФ, створений у грудні 2023 року, складається з понад двох тисяч солдатів і офіцерів регулярних військ, а також досвідчених найманців, багато з яких раніше служили в групі Вагнера. Підрозділи "Африканського корпусу", найімовірніше, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігері, йдеться в огляді.

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Міністерство оборони Росії майже напевно передислокувало загони з "Африканського корпусу" до українського кордону протягом квітня 2024 року в рамках підготовки до цього наступу.

Дуже ймовірно, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки, заявили у британському Міноборони.

Напередодні британська розвідка висловила впевненість у знищенні російського корвета "Циклон", носія крилатих ракет "Калібр", внаслідок українського удару по порту окупованого Севастополя 19 травня.

Ще раніше розвідка Британії розповіла про зростання економіки України завдяки експорту Чорним морем.

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Велика Британія Війна з РФ Росія
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