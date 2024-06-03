У Сеймі Литви зробили крок до продовження заборони російських і білоруських каналів

Комітет Сейму Литви з культури після дебатів схвалив пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Термін дії останнього обмеження закінчується 1 жовтня 2024 року.

Поправки, ініційовані литовським Міністерством культури, пропонують продовжити заборону на невизначений термін і передбачити, що ці обмеження діятимуть доти, доки Росію і Білорусь розглядатимуть у Стратегії національної безпеки як країни, що становлять небезпеку і загрозу для Литви.

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"Щоб щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на Стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом і в якій Російська Федерація та Республіка Білорусь вказані як країни, що становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки", – заявляв міністр культури Сімонас Кайріс.

У вересні минулого року парламент продовжив заборону на ретрансляцію і розповсюдження в інтернеті радіо- і телепрограм компаній, створених, що прямо або побічно належать, контролюються або фінансуються Росією або Білоруссю. Проте є винятки.

У травні вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що мовлення російських телеканалів у країні можуть заборонити, якщо ті не поважатимуть громадян і державний устрій Вірменії.