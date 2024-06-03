В Сейме Литвы сделали шаг к продлению запрета российских и белорусских каналов

Комитет Сейма Литвы по культуре после дебатов одобрил предложение продлить запрет на ретрансляцию российских и белорусских каналов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Срок действия последнего ограничения истекает 1 октября 2024 года.

Поправки, инициированные литовским Министерством культуры, предлагают продлить запрет на неопределенный срок и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Россию и Беларусь будут рассматривать в Стратегии национальной безопасности как страны, представляющие опасность и угрозу для Литвы.

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"Чтобы каждый раз не возвращаться к этому положению и не продлевать этот запрет, мы договорились, что просто будем опираться на Стратегию национальной безопасности, которая утверждена Сеймом и в которой Российская Федерация и Республика Беларусь указаны как страны, представляющие опасность и угрозу для национальной безопасности", – заявлял министр культуры Симонас Кайрис.

В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио- и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно принадлежащих, контролируемых или финансируемых Россией или Беларусью. Однако есть исключения.

В мае армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вещание российских телеканалов в стране могут запретить, если те не будут уважать граждан и государственное устройство Армении.