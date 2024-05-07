Пашинян попередив про можливу заборону російських каналів у Вірменії

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що мовлення російських телеканалів у країні можуть заборонити, якщо ті не поважатимуть громадян і державний устрій Вірменії.

Заяву очільника уряду Вірменії наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

Він вказав, що Вірменія просить про шанобливе ставлення до себе та її інтересів.

"Якщо цю вимогу буде проігноровано, то всі ці телеканали (російські державні – ред.) не повинні транслюватися у Вірменії, це виключено", – підкреслив Пашинян.

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Він додав, що це стосується будь-якої країни.

"Думаю, ми не хочемо чогось неймовірного. Не уявляю, щоб у Росії була можлива трансляція такого телеканалу, в ефірі якого говорять із таким самим лексиконом або навіть на рівні 5% від цього про затверджений державний порядок, уряд і державу", – сказав Пашинян.

Нагадаємо, в кінці березня у Вірменії заблокували трансляцію російських пропагандистських телепередач "Вечер с Владимиром Соловьевым" і "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".