Польща заарештувала 18 осіб, звинувачених у планах ворожих дій на користь РФ і Білорусі

У Польщі від грудня заарештували 18 осіб за звинуваченнями у веденні ворожої діяльності або плануванні диверсій від імені Росії та Білорусі, включаючи плани вбивства президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Десять заарештованих з грудня брали безпосередню участь у плануванні різних форм саботажу по всій Польщі, заявив Семоняк.

Польська влада пов'язує деякі нещодавні підпали або спроби підпалів з діяльністю російських агентів. Згідно з повідомленнями Агентства внутрішньої безпеки, серед заарештованих за останні місяці є громадяни Польщі, Білорусі та України.

Реклама:

У квітні був заарештований поляк за звинуваченням у тому, що він був готовий шпигувати на користь російської військової розвідки в рамках передбачуваної змови з метою вбивства Зеленського, повідомила польська прокуратура.

Чоловік нібито шукав контакту з росіянами, які беруть безпосередню участь у війні в Україні, і повинен був передати детальну інформацію про стратегічний аеропорт Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі, недалеко від кордону з Україною.

Семоняк заявив, що акти саботажу, очевидно, були частиною ширшого плану, який також включає кібератаки, підштовхування мігрантів у Білорусі до перетину кордону з Польщею та загрозу безпеці країни.

"Ми не сумніваємося, що на замовлення іноземної держави, Росії, діють люди, які готові загрожувати життю, здоров'ю та майну польських громадян", – сказав Семоняк.

Минулого тижня стало відомо, що у Польщі затримали трьох осіб, яким висунули обвинувачення у роботі на іноземну розвідку та диверсійній діяльності.

Як повідомляло видання The New York Times, російські спецслужби розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.