У Польщі затримали двох білорусів і поляка за підозрою у скоєнні диверсії за вказівкою РФ

У Польщі затримали трьох осіб, яким висунули обвинувачення у роботі на іноземну розвідку та диверсійній діяльності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Серед затриманих – двоє громадян Білорусі і один Польщі. Як зазначили у Національній прокуратурі, їх арештували на три місяці.

Прокурор висунув трьом затриманим звинувачення в участі в організованій злочинній групі з метою здійснення діяльності на користь іноземних розвідок проти Республіки Польща, а також в участі в діяльності російської розвідки та здійсненні диверсійно-саботажної діяльності на території Польщі в обмін на обіцянку фінансової вигоди.

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Своєю чергою Агентство національної безпеки поінформувало, що трьох зазначених осіб затримали за підозрою у скоєнні підпалів об'єктів у різних частинах країни.

У відомстві додали, що це чергові затримання в рамках розслідування діяльності організованого злочинного угруповання, яке займалося диверсіями, зокрема підпалами, за завданням російських спецслужб.

Як повідомляло видання The New York Times, російські спецслужби розширюють масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск допустив, що російські спецслужби можуть стояти за підпалом торговельного центру у Варшаві раніше цього місяця, але закликав утриматись від спекуляцій до завершення розслідування.

Зазначимо, що вже відбулося кілька підпалів у європейських країнах, і окремі держави – зокрема, Литва та Естонія – вже публічно припускали, що за ними може стояти Росія.