Туск прокоментував затримання поляка, який допомагав РФ із замахом на Зеленського

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо затримання польського громадянина, якого підозрюють у сприянні замаху на президента України Володимира Зеленського.

Слова Туска наводить видання Onet, пише "Європейська правда".

Глава польського уряду повідомив, що на переговорах лідерів ЄС в Брюсселі у середу та в четвер йшлося про "російський вплив через дезінформацію та кіберагресію під час європейських виборів".

За його словами, це набуває особливого значення в контексті новини про затримання поляка, який фактично займався підготовкою замаху на президента Володимира Зеленського, контактуючи з російською розвідкою. Цей арешт був максимально виправданим, зазначив Туск.

"Навіть якщо ми маємо справу лише з окремим випадком божевільного, значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних-одинаків. Ми повинні усвідомлювати, що особливо в цей час ми повинні бути зосереджені на питаннях безпеки", – сказав Туск.

Польські правоохоронці у співпраці з українською прокуратурою та Службою безпеки затримали громадянина Польщі Павела К., підозрюваного в співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Зеленського.

Чоловіка затримали 17 квітня на території Польщі. Йому оголосили звинувачення за готовність діяти в інтересах іноземної розвідки, за що передбачене максимальне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.