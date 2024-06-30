Попередня явка на парламентських виборах у Франції – найвища за 40 років

Станом на 12:00 за місцевим часом явка на дострокових парламентських виборах у Франції стала найвищою з 1981 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, свідчать дані французького Міністерства внутрішніх справ.

Попередні підрахунки свідчать, що станом на 12:00 (13:00 за Києвом) явка на виборах до парламенту становила 25,90%.

Це на 7,47 відсоткових пункта більше, ніж у першому турі парламентських виборів у 2022 році, та на 6,09 пункта вище, ніж на виборах до Європейського парламенту три тижні тому.

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Як зазначає Le Figaro, явка також стала найвищою з моменту виборів до Національної асамблеї у 1981 році.

Найбільше виборців уже встигли проголосувати в департаменті Айверон на півдні Франції (34,41%), тоді як найменше – в невеликих і густозаселених Валь-де-Марні (18,29%) та О-де-Сені (18,47%) на півночі.

Нагадаємо, у Франції в неділю голосують у першому турі дострокових парламентських виборів.

Опитування громадської думки свідчать, що ультраправе "Національне об’єднання" впевнено лідирує з 33-36% голосів виборців, на другому місці – ліва коаліція " Новий народний фронт" з 28-31%. Центристський альянс президента Макрона може розраховувати на 20-23%.

Якщо "Національне об'єднання" здобуде абсолютну більшість у Національній асамблеї, у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

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