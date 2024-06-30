По состоянию на 12:00 по местному времени явка на досрочных парламентских выборах во Франции стала самой высокой с 1981 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, свидетельствуют данные французского Министерства внутренних дел.

Предварительные подсчеты свидетельствуют, что по состоянию на 12:00 (13:00 по Киеву) явка на выборах в парламент составила 25,90%.

Это на 7,47 процентных пункта больше, чем в первом туре парламентских выборов в 2022 году, и на 6,09 пункта выше, чем на выборах в Европейский парламент три недели назад.

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Как отмечает Le Figaro, явка также стала самой высокой с момента выборов в Национальную ассамблею в 1981 году.

Больше всего избирателей уже успели проголосовать в департаменте Айверон на юге Франции (34,41%), тогда как меньше всего – в небольших и густозаселенных Валь-де-Марне (18,29%) и О-де-Сени (18,47%) на севере.

Напомним, во Франции в воскресенье голосуют в первом туре досрочных парламентских выборов.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что ультраправое "Национальное объединение" уверенно лидирует с 33-36% голосов избирателей, на втором месте – левая коалиция "Новый народный фронт" с 28-31%. Центристский альянс президента Макрона может рассчитывать на 20-23%.

Если "Национальное объединение" получит абсолютное большинство в Национальной ассамблее, во Франции впервые с 1990-х годов может сложиться ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

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