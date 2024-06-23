У Франції опитування прогнозують переконливу перемогу партії Ле Пен і соратників

Правопопулістське "Національне об’єднання", неформальною лідеркою якого є Марін Ле Пен, за результатами дострокових парламентських виборів у Франції може отримати понад третину голосів, суттєво випереджаючи всіх опонентів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від центру Elabe на замовлення BFMTV і La Tribune Dimanche.

"Національне об’єднання" разом із соратниками можуть отримати близько 36% голосів, що забезпечує їм 250-280 місць у Національній асамблеї (з 289 місць, необхідних для абсолютної більшості).

Альянс лівих партій "Новий народний фронт" може отримати 27% голосів і стати основною опозиційною фракцією, отримавши від 150 до 170 місць.

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Пропрезидентський блок "Разом" можуть підтримати близько 20% виборців, що забезпечить йому від 90 до 110 місць – велику втрату, порівняно з 245 у парламенті поточного скликання.

Суттєво втрачають і "Республіканці", які виступили проти альянсу з Ле Пен – їх підтримають близько 10% виборців, що означає 35-45 місць у парламенті, порівняно з 62 у попередньому скликанні.

Інші політсили можуть отримати 10-12 мандатів.

60% опитаних впевнені, що підуть голосувати, і 11% майже впевнені у цьому. Це прогнозує суттєво вищу явку, аніж на попередніх виборах 2022 року, коли вона склала 57%.

Серед прихильників окремих політсил різного спрямування голосувати планують навіть понад 80%.

Результати ґрунтуються на опитуванні репрезентативної вибірки з 2002 респондентів на материковій території Франції, збір даних проводили 19-21 червня. Можлива похибка складає від 1 до 2,6 процентних пунктів.

Інше опитування, оприлюдне цими вихідними, прогнозує партії Ле Пен із соратниками навіть абсолютну більшість.

Нагадаємо, формальний лідер правопопулістів Жордан Барделла заявив, що зацікавлений у прем’єрській посаді лише у разі отримання партією абсолютної більшості, мотивуючи це тим, що в іншому разі не зможе реалізувати свої плани.

Рейтинг президента Емманюеля Макрона після його рішення розпустити парламент впав на шість пунктів.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".