Президент Чехии не видит причин менять руководство армии на фоне конфликта

Чешский президент Петр Павел считает, что сейчас оснований менять руководство оборонных структур нет на фоне сообщений в СМИ о конфликте между министром обороны Яной Черноховой и руководителем Генерального штаба Карлом Ржехкой.

Об этом он заявил в интервью Чешскому телевидению в воскресенье, 30 июня, сообщает "Европейская правда".

Павел заявил, что общался с Черноховой и Ржехкой относительно конфликтной ситуации между ними, которая возникла на прошлой неделе, и стороны "согласились, что в нынешней ситуации с безопасностью мы не можем позволить себе ссориться по пустякам".

"Я думаю, что оба лидера это осознают. Ни я, ни премьер-министр не хотим никаких кадровых изменений. Я убежден, что они (Чернохова и Ржехка) способны договориться. Мы в одной лодке в этом вопросе, мы хотим, чтобы наша страна имела наилучшую обороноспособность", – сказал президент Чехии.

Реклама:

По его словам, проблема связана с тем, как нормативно-правовые акты определяют обязанности министра и начальника Генерального штаба.

"Армия управляется политически, это бесспорно. Правительство дает армии задачи и направление, начальник Генерального штаба командует армией. Это создает пространство для того, чтобы полномочия немного пересекались", – пояснил Павел.

Спор между министром обороны Чехии и руководителем чешского Генштаба вынырнул на прошлой неделе, когда на слушаниях в парламентском комитете начали обсуждать, не запрещала ли Чернохова создавать Ржехци собственный аккаунт в соцсети X (Twitter).

Она также выразила предостережение из-за участия руководителя Генштаба Чехии в инициативе Nemesis, в рамках которой закупаются беспилотники для Украины – этот проект сейчас проверяет инспекция из-за использования военных помещений для испытаний дронов.

Сама Чернохова говорила, что этот спор с руководителем Генштаба – "не первый и не последний", а отношения с ним "на профессиональном уровне хорошие".

Недавно, напомним, в Чехии рассказали дополнительные подробности своей инициативы по закупке боеприпасов для Украины.