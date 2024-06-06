Чехія планує купити у Німеччини 77 танків Leopard 2A8

У найближчі тижні уряд Чехії затвердить угоду про закупівлю танків Leopard 2A8.

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Чехія веде переговори з Німеччиною про приєднання до тендеру, вона хотіла б придбати 77 танків. За словами Чернохової, ця угода є проміжним кроком на шляху до фактичного укладення договору купівлі-продажу, який може бути підписаний до кінця цього року.

Уряд доручив Черноховій вести переговори про можливість участі в німецькому тендері в травні минулого року. "Нам вдалося просунути вперед проєкт придбання основних бойових танків Leopard 2A8, і десь у найближчі тижні ми повинні отримати від уряду схвалення так званої угоди про приєднання до спільного придбання танків", – сказала вона.

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За словами міністерки, якщо уряд погодиться на угоду, це створить простір для того, щоб Чеська Республіка мала якомога більшу частку в майбутній промисловій кооперації.

За останні два роки Німеччина передала Чехії 14 танків Leopard 2A4 і одну ремонтно-евакуаційну машину в обмін на військову допомогу Україні. У лютому цього року Чернохова поінформувала уряд про можливість передачі ще однієї партії такої ж техніки. Німеччина також запропонувала Чехії придбати ще 14 танків Leopard 2A4 та одну ремонтно-евакуаційну машину, таким чином Чехія матиме загалом 42 танки Leopard 2A4 та три ремонтно-евакуаційні машини.

"У майбутньому наші солдати повинні мати 77 нових танків 2A8 і 45 танків 2A4", – сказала міністерка. Таким чином, Чехія повинна мати загалом 122 танки, включно з ремонтно-евакуаційними машинами.

Основні бойові танки разом з бойовими машинами піхоти утворюють бригаду. Раніше Чехія пообіцяла НАТО, що матиме в своєму розпорядженні бригаду важкої техніки до 2026 року, але вона не зможе виконати це зобов'язання.

Як повідомлялося, Румунія готується укласти контракт із Південною Кореєю про закупівлю 54 самохідних гаубиць K9 на суму близько 1 мільярда доларів.

Самохідні гаубиці з Південної Кореї раніше закупили для своїх військ зокрема Польща та Естонія. Ці країни активно надавали військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.