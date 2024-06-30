На півночі Італії вирує негода, влада почала евакуацію людей

У регіоні П’ємонт та автономній області Валле-д’Аоста на північному заході Італії через сильні зливи почались зсуви ґрунту та селеві потоки, в результаті чого місцева влада подекуди почала евакуацію населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Негода вирувала на півночі Італії з суботи, відрізавши людей у мунціипалітеті Коньє у Валле-д’Аоста, кількадесят туристів біля підніжжя гори Монте-Роза та кілька долин у П’ємонті.

Голова Коньї Франко Альєра заявив, що гелікоптерами вже встигли вивезти щонайменше 300 людей і потрібно забрати ще, за орієнтовними оцінками, стільки ж. Єдина дорога, яка з'єднує муніципалітет, була закрита із суботи через пошкодження, спричинені негодою.

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"Водогін був знесений потоком, ми думаємо про тимчасовий ремонт, який здійснять між сьогоднішнім вечором і завтрашнім днем, щоб мати можливість поповнити запаси", – додав Альєра.

У П'ємонті сталися зсуви ґрунту, повідомляють про пошкодження мостів. Зокрема в регіоні Вербано-Кузіо-Оссола триває евакуація 120 людей, які застрягли після негоди, що обрушилася на регіон в останні години.

Губернатор П’ємонту Альберто Чіріо не виключив оголошення надзвичайного стану в разі погіршення ситуації.

Про наслідки негоди повідомляли в неділю і у Швейцарії, де двоє людей загинули через зсув ґрунту, та Франції, де троє стали жертвами падіння дерева, спричиненого сильним вітром.