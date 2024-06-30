На севере Италии бушует непогода, власти начали эвакуацию людей

В регионе Пьемонт и автономной области Валле-д'Аоста на северо-западе Италии из-за сильных ливней начались оползни и селевые потоки, в результате чего местные власти местами начали эвакуацию населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Непогода бушевала на севере Италии с субботы, отрезав людей в мунципалитете Конье в Валле-д'Аоста, несколько десятков туристов у подножия горы Монте-Роза и несколько долин в Пьемонте.

Глава Конье Франко Альера заявил, что вертолетами уже успели вывезти не менее 300 человек и нужно забрать еще, по ориентировочным оценкам, столько же. Единственная дорога, которая соединяет муниципалитет, была закрыта с субботы из-за повреждений, вызванных непогодой.

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"Водопровод был снесен потоком, мы думаем о временном ремонте, который осуществят между сегодняшним вечером и завтрашним днем, чтобы иметь возможность пополнить запасы", – добавил Альера.

В Пьемонте произошли оползни, сообщают о повреждении мостов. В частности в регионе Вербано-Кузио-Оссола продолжается эвакуация 120 человек, которые застряли после непогоды, обрушившейся на регион в последние часы.

Губернатор Пьемонта Альберто Чирио не исключил объявления чрезвычайного положения в случае ухудшения ситуации.

О последствиях непогоды сообщали в воскресенье и в Швейцарии, где два человека погибли из-за оползня, и Франции, где трое стали жертвами падения дерева, вызванного сильным ветром.