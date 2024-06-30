У Швейцарії – сильні грози й повені, двоє загинули через зсув ґрунту

У різних частинах Швейцарії в суботу та неділю пройшли сильні грози і повені, влада повідомила про перших жертв негоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SRF.

Сильні зливи накрили насамперед кантон Тічино на півдні Швейцарії, зокрема долини Валь-Онсерноне, Валь-Лавіццара і Валле-Маджа.

В останній, за даними рятувальників, двоє людей загинули в результаті зсуву ґрунту, ще одна людина досі вважається зниклою безвісти. Негода ускладнює рятувальні роботи, повідомила кантональна поліція Тічино.

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За повідомленнями, у деяких постраждалих районах кантону зникли електропостачання та інтернет-зв'язок. Федеральна влада Швейцарії підвищила рівень небезпеки для частини Тічино через негоду.

У сусідньому кантоні Вале, що на південному заході, річка Віспа знову вийшла з берегів, але станом на ранок неділі ситуація дещо заспокоїлася. Автомагістраль A9 закрита в двох місцях через повені.

Грози, що почалися на півдні Швейцарії в суботу опівдні, принесли рекордну кількість опадів. За останні 24 години у верхній частині Валле-Маджа випало близько 200 літрів дощу на квадратний метр.

Минулого тижня зливи накрили південний схід Швейцарії, троє людей зникли безвісти.