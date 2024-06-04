РФ посилює дезінформаційну кампанію проти Олімпіади в Парижі

Росія посилила свою дезінформаційну кампанію проти Олімпійських ігор в Парижі, зокрема, намагаючись створити враження, що на змаганнях можливе насильство.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у висновках компанії Microsoft, які наводить AFP.

Центр аналізу загроз (MTAC) Microsoft згадує дві російські групи впливу – "Шторм-1679" і "Шторм-1099", які, як зазначено, використовують штучний інтелект у поєднанні з давніми методами для здійснення шкідливої діяльності.

Поширюваний контент спрямований на дискредитацію Франції, її президента Емманюеля Макрона, а також Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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За даними Microsoft і MTAC, "Шторм-1679" "також прагне посіяти страх, щоб відмовити глядачів від відвідування Ігор".

З цією метою ця впливова група розмістила в Інтернеті фейкові відеоролики. Одне з них видається за контент, вироблений новинним каналом France 24, і стверджує, що 24% проданих квитків були повернуті через побоювання атак під час Ігор, що не відповідає дійсності.

Інше відео видається за повідомлення від ЦРУ (головного розвідувального агентства США) та Генерального директорату внутрішньої безпеки Франції. У ньому інтернет-користувачам радять не їхати до Франції через ризик нападу.

Що стосується "Шторму-1099", то він використовує мережу з 15 сайтів з контентом, написаним французькою мовою, які представляють себе як засоби масової інформації, якими вони не є. Ці платформи також попереджають про можливі напади під час Ігор і критикують Макрона та його уряд за байдужість до проблем французького народу.

MTAC очікує, що ця діяльність "посилиться" напередодні церемонії відкриття.

У червні 2023 року "Шторм-1679" завантажив фейковий документальний фільм проти МОК під назвою "Падіння Олімпійських ігор", натхненний фільмом "Падіння Білого дому" (2013) і з використанням штучного інтелекту для імітації голосу американського актора Тома Круза.

Як відомо, у Франції серйозно стурбовані ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

До заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.

У рамках запобіжних заходів французькі сили безпеки перевіряють до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.