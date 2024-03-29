Спецслужби Франції побоюються терактів під час церемонії відкриття Олімпіади

Головне управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europe 1.

Управління хоче уникнути сценарію скоординованої атаки в день відкриття Олімпійських ігор, перед світовими камерами.

Основне занепокоєння спецслужби полягає у "поверненні до Франції масового тероризму, здійснюваного з використанням бойової зброї або таранів транспортних засобів".

Тому DGSI наполягає, що нинішній формат церемонії відкриття і параду спортсменів несе багато ризиків, якщо залишити його таким, як він є.

"Ми повинні перейти до плану Б", – сказав співрозмовник радіостанції в управлінні.

Джерела розповідають, що відстежують активність серед громадян Центральної Азії.

DGSI має намір поінформувати міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена про поточну загрозу.

Напередодні стало відомо, що Франція планує залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Перед цим стало відомо, що французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.

Також на час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа.